Súťažou kráčali suverénne, ale prišiel zlom. Tréner skončil, majú už nového

Najprv nestačili na Sabinov (0:1), následne v Slovnaft Cupe vysoko podľahli treťoligovému Stropkovu (1:5). To znamená účastníkovi súťaže, kam by sa Stará Ľubovňa chcela dostať.

STARÁ ĽUBOVŇA. Do sezóny vstúpili excelentným spôsobom. Úvodných sedem zápasov vyhrali a potvrdzovali pozíciu jedného z najväčších ašpirantov na postup do tretej ligy.

To už bolo veľa aj na skúseného trénera Jozefa Kukulského, ktorý v minulej sezóne doviedol Starú Ľubovňu k triumfu vo vtedajšej IV. lige Sever. Na svoj post abdikoval.

Ešte v úvode septembra, keď sa tím viezol na víťaznej vlne, pritom povedal: „Stará Ľubovňa oslávi na budúci rok storočnicu futbalu. Bola by to čerešnička na torte, ak by sa nám podarilo oslavy vyšperkovať postupom.“