Na Malorke je zbožňovaný, na Slovensku prehliadaný. Aj Škrtel hovoril o záhade

BRATISLAVA, MALORKA. Mal na sebe kapitánsku pásku, Martin Valjent si vychutnával postup do semifinále Španielskeho pohára, v aréne Son Moix aj jemu tlieskalo 20 – tisíc fanúšikov.

Jeho tím hral navyše tretinu zápasu v oslabení. Vyradiť Gironu, to je veľká vec. Veď katalánsky klub predtým v tejto sezóne prehral iba jediný zápas, na pôde Realu Madrid.

Valjent, to je na Slovensku téma. V španielskej lige má na konte už 119 zápasov.

Valjent po ´vzájomnej dohode´ v posledných výberoch chýbal. Vlani neodohral ani minútu, do kvalifikácie vôbec nezasiahol.

„Chcel by som vedieť viac, pretože máme hráča, ktorý dve alebo tri sezóny pravidelne nastupuje v španielskej lige. Je to až záhadné, že sa nevie dostať do reprezentácie,“ čudoval sa Škrtel.

"Okej, bol tam jeden tréner, teraz je druhý. Je mi jasné, že každý preferuje isté typy hráčov. Ale keď niekto dokáže odohrať v španielskej lige tridsať zápasov a keď je zdravý, hráva pravidelne, tak sa musím zamýšľať nad tým, čo sa deje. Prečo sa nedokáže výraznejšie presadiť?," tvrdil Škrtel.

Asistent Calzonu je Valjentov vzor

Súčasné prostredie národného tímu by pritom malo Valjentovi vyhovovať.

Za prvé: