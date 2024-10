Dvadsaťjednotku čaká náročný zápas proti Walesu. Musíme zlepšiť finalizáciu, hovorí Auxt

ŠAMORÍN. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov chcú v utorkovom prípravnom zápase s Walesom nadviazať na prvý z dvojice októbrových duelov, v ktorom zdolali Grécko 2:1.

Wales už má za sebou všetkých osem zápasov v rámci kvalifikácie na budúcoročný európsky šampionát do 21 rokov na Slovensku.

"Analyzovali sme aj zápas Walesu proti Česku. Môže sa stať, že eufória na ich strane opadne a budú viac čakať na to, ako sa skončí zápas Česka s Litvou. My sa však musíme sústrediť na seba a na našu hru," povedal Auxt.

Ostrovania figurujú na druhom mieste v skupine, no po piatkovej prehre na domácej pôde v kľúčovom zápase s Českom 1:2 už nemajú osud vo vlastných rukách.

Tá by nemala byť k dispozícii ani na zápas proti Slovensku, zvyšná štvorica hráčov, ktorá nemohla zasiahnuť do zápasu s Českom, Lewys Benjamin, Ed Turns, Owen Hampson a Josh Farrell, však už proti Slovensku bude môcť nastúpiť, informoval futbalsfz.sk.

Jedným zo slovenských hráčov, ktorý proti Grécku nezasiahol do hry, bol krajný obranca Timotej Hranica.

Devätnásťročný bek sa k reprezentačnej dvadsaťjednotke pripojil až v priebehu akcie po tom, čo prvé dni asociačnej prestávky strávil s reprezentačným áčkom.

"Zo začiatku to bolo trochu náročnejšie. Všetko som najprv spoznával, keďže veľa vecí tam funguje inak, už len komunikácia s trénerom cez prekladateľa.

Skúsenosť to však bola veľmi dobrá, aj s trénerom sme si prehodil pár slov. Verím, že do budúcna je to pre mňa len prospešné," povedal Hranica, ktorý sa k 21-tke pripojil vo štvrtok večer.