Manchester zdolal veľkého rivala, správanie fanúšikov však bude mať dohru

Na Liverpool doľahla únava

Liverpool ukázal svoju kvalitu a prebral taktovku duelu. Presnými zásahmi Alexisa Mac Allistera a Mohameda Salaha získal vedenie už do prestávky a po zmene strán držal loptu častejšie na kopačkách.

No v 88. minúte sa dokázal po rýchlom prechode do útoku dostať do šance striedajúci Anthony a aj v obkľúčení obrancov z otočky zamieril presne k žrdi. Pre Brazílčana to bol prvý gól v drese tímu z Old Traffordu po viac ako roku.

"Všetci videli, že bojoval. Chcel tímu pomôcť," vyzdvihol zverenca holandský kouč, ktorý čelil kritike aj za to, že na Anthonyho minul 86 miliónov libier.