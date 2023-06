Manchester City sníva o treble. Haaland: Dve méty pokorené, ešte jedna

United obsadili v Premier League tretiu priečku, v Európskej lige vypadli pred bránami semifinále so Sevillou, no v anglickom Ligovom pohári dokázali získať trofej.

Koncom februára zdolali vo finále prekvapenie sezóny z Newcastlu (2:0).

"Tento tím ukázal odolnosť a charakter. Vieme, že máme pred sebou ešte dlhú cestu, táto prehra nás však urobí lepšími.

Bola to pre nás skúška, neuspeli sme, ale do budúcej sezóny si môžeme vziať veľa pozitív," dodal holandský kouč, pre ktorého to bola prvá sezóna na Old Trafford.