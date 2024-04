Liverpool je v skvelej situácii. Favorit je vždy ten, kto je prvý, hovorí Guardiola

"Skvelá situácia, do ktorej nás chlapci priviedli. Sme tam s ďalšími dvoma tímami, ktoré bojujú o najväčšiu trofej v Anglicku, uvidíme, ako to dopadne.

"Favorit je vždy ten, kto je prvý. My sme až tretí a nemáme to úplne vo svojich rukách. Môj názor však je, že sme stále v hre a som spokojný. Povedal som hráčom, aby neboli smutní," vyjadril sa Guardiola, ktorého tím mal výraznú prevahu v držaní lopty, čo dokumentoval percentuálny pomer 72:28.

Na jeseň dokázalo mužstvo Mikela Artetu zdolať City aj v ligovom dueli na domácom ihrisku (1:0) a bez prehry vyšli "The Gunners" aj z nedeľňajšieho zápasu na Etihad Stadium.

Na rovnakom mieste prišli Londýnčania o titul v uplynulom ročníku, keď duel nezvládli a prehrali 1:4 a vzhľadom na lepšie vzájomné stretnutia s Liverpoolom, môžu byť čierny kôň záveru sezóny.

"Ukazuje to, že sa zlepšujeme. Pochopili sme, ako treba hrať tieto dôležité zápasy. Stále však treba urobiť ďalšie kroky na ceste za titulom. Dokázali sme remizovať so City, no musíme sa ešte veľmi zlepšiť, aby sa nám to podarilo," poznamenal Arteta, ktorý chce Arsenal doviesť k prvému titulu od sezóny 2003/04.

Londýnčania zabodovali v lige na ihrisku Manchestru City prvýkrát od mája 2016.

