Tupta sa z Talianska vrátil do Liberca, zatiaľ je na hosťovaní

LIBEREC. Slovenský futbalista Ľubomír Tupta sa po pol roku vrátil do Slovana Liberec. Dvadsaťštyriročný ofenzívny univerzál zamieril do českého klubu na hosťovanie do konca sezóny z talianskej Pescary.

Zmluva zahŕňa aj opciu na trvalý prestup po konci hosťovania.

Tupta obliekal dres Liberca už v sezóne 2021/22. V nej odohral za Slovan 24 ligových zápasov, v ktorých strelil štyri góly.

"Veľmi som sa tešil späť do Liberca a som rád, že sa to podarilo. Je príjemné sa vracať do známeho prostredia a beriem to ako veľké plus. Chcem pomôcť tímu, klubu, ale aj sám sebe. Verím, že máme na to byť v prvej šestke," uviedol pre klubový web po podpise zmluvy Tupta.