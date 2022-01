Z Maďarska prišiel do Košíc a dobyl Československo. Zarmútil ho národný tím

Stačilo mu na to šesť a pol sezóny. Nedokázali to ani najrenomovanejší ostrostrelci. Celkovo odohral vo federálnej lige 182 zápasov so 108 gólovými zápismi.

Po víťazstve doma 1:0 prišlo AC do Čermeľa a bol to úchvatný večer. Natrieskaný tridsaťtisícový štadión vrel, sebavedomí Taliani prežívali peklo.

„Laci bol veľmi skromný, kamarátsky, nemal žiadne maniere veľkej hviezdy, aj keď ňou bol. On už bol v áčku Lokomotívy, keď som do tímu prišiel ja.

Zažili sme spolu veľa príhod a dodnes si pamätám aj niektoré góly, ktoré Laci vo federálnej lige dal. Ale aj trebárs gól v Európskom pohári proti Beroe Stara Zagora. Dostali sme gól a keď sme s Lacom z kruhu išli rozohrať, pošepkal mi len, aby som mu to posunul a on vypálil. Dal gól z polovice ihriska. Brankár tých Bulharov taký banán určite v živote nedostal,“ pousmial sa Ujhely.

„Rýchlo pochopil, že Laci môže žiť z mojich centrov a na ihrisku to perfektne fungovalo. Bol dobrý hlavičkár, ale mal predovšetkým neuveriteľnú strelu. O tom by vedeli rozprávať naši brankári.

„Náhla smrť otca oboch synov veľmi ranila. Najmä starší Tibor to niesol veľmi ťažko, bol na otca veľmi naviazaný. On ho zažil ako futbalistu, videl sa v otcovi. Aj keď Laco mi vravieval, že Tibor nemá na futbal talent a nebudeme ho trápiť.“

On hráčov doslova prenasledoval, všetko chcel kontrolovať. Životospráva u neho bola základ. Paradoxne, bola som vtedy tehotná a práve tréner so mnou cvičil, lebo ma strašne bolel chrbát," vraví.

„Vianoce pred dverami a zrazu toto. Na sviatky sme vždy chodievali k mojej mame. Také Vianoce, aké sme mali vtedy, by som nikomu nepriala. Ja som pracovala v škôlke, musela som ísť do roboty. S detičkami som spievala a tancovala, aj keď som mala v očiach slzy.“

„Odohral iba jeden spomínaný zápas. V roku 1975 sa hrala kvalifikácia na ME do 21 rokov, kde bol jedným z troch starších hráčov. Vtedy to bolo možné. Vengloš ho povolal aj do áčka, boli v Tatrách na sústredení pred ME 1976. Ale potom sa Laco veľmi sklamal.

Figuruje v nej aj Ladislav Józsa, ktorý dal v druhej lige za Trenčín okolo 50 gólov. Ak by mu zarátali aj tie, jeho štatistiky by boli ešte neuveriteľnejšie.

Pán Vengloš presadzoval slovanistov a inteligentných, vzdelaných hráčov. Laco mal iba výučný list. V nominácii na šampionát chýbal. Vtedajší asistent Vengloša pán Ježek mal Laciho veľmi rád. Ak by to bolo na ňom, Laco by bol určite v zostave na majstrovstvá Európy.

Na ME 1976 nakoniec nešiel a chýbal pri titule majstrov Európy. Strašne ho to mrzelo, ale on nezvykol nad sebou meditovať. Otriasol sa a šiel ďalej,“ hovorí Ida.

Zbožňoval deti, bol samý žartík

„V Prahe bol banket stovkárov kanonierov, bol tam aj Ivo Viktor, fantastický brankár. S úsmevom ma požiadal, aby som Laca priviazala doma, aby už nešiel na ihrisko. Že má najtvrdšiu strelu, akej musel čeliť.“

V profesijnej línii pokračuje vnučka Vivienne, ktorá končí strednú pedagogickú školu a chce ísť na výšku, špeciálnu pedagogiku.

„Keď sa vnučka pýta na deda Laca, čo by asi tak robil, ja jej hovorím – párkrát by ťa zabudol na ihrisku. On mal rád, keď sa deti bláznili a on ich iba obďaleč sledoval.

Mohli mať zelené kolená od trávy, oškreté lakte, jemu to vôbec nevadilo. Pritom ale deti zbožňoval a deti zbožňovali jeho, lebo bol samý žartík. Nikdy nebol dlho smutný, vždy sa za chvíľku zmenil na nášho senzačného, veselého ocka,“ doplnila.