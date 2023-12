Takú dominanciu proti United si nepamätá. Kloppa remíza v derby neuspokojila

"Nepamätám si, že by sme niekedy proti Manchestru United tak dominovali. Hráči protivníka však oduševnene bránili."

Arsenal proti deviatemu tímu tabuľky Brightonu dominoval a tréner Mikel Arteta po stretnutí sršal radosťou. "Úžasné predstavenie. Bola to radosť sledovať od začiatku do konca. Navyše sme hrali proti veľmi dobrému tímu."

United nastúpili do zápasu s bilanciou dvoch prehier z uplynulých troch stretnutí v Premier League, okrem zranených hráčov im chýbal aj vykartovaný kapitán Bruno Fernandes. Bodom tak rozhodne nepohrdli.

Iný španielsky kouč Unai Emery na lavičke Aston Villy nespoznal pocit z prehry už v šiestich stretnutiach, päťkrát z tohu si pripísal triumf. Po vypätom závere na trávniku londýnskeho klubu, keď vypukla strkanica medzi hráčmi a Boubacar Kamara uvidel červenú kartu, však pripomenul, že jeho hráči sa ešte majú čo učiť.

"Urobíme si analýzu, pretože to, čo sa dialo nie je normálne. Boli sme priveľmi nadšení, musíme sa kontrolovať. Možno to nie je niekedy dobré pre futbal a pre nás, no rozhodcov a VAR sme vždy rešpektovali a budeme aj naďalej," sľúbil Emery.

