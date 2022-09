Brankár, ktorý ignoroval penaltu, opísal situáciu. Čo mu vraveli hráči súpera?

Súper mal priamy kop, ale dôležité bolo, čo nasledovalo potom. Mali sme všetci pocit, aj hráči Lipian, že rozhodca ukazuje opačne. Panovali emócie, hráči si medzi sebou vymieňali názory, padali aj tvrdšie slová.

Ja som sa snažil mať čistú hlavu a chcel som si to celé odkomunikovať. Bol som aj za rozhodcom, nech situáciu prehodnotí, pretože hráč, na ktorého bol odpískaný faul, mi do očí vravel, že nech rozhodca príde k nemu a on mu to ozrejmí.