Bol som jediný majster sveta, ktorý nedostal uznanie, posťažoval sa Messi

BRATISLAVA. Argentínsky futbalista Lionel Messi sa posťažoval na to, že sa mu po triumfe na vlaňajších majstrovstvách sveta v Katare nedostalo uznania.

V rozhovore pre reláciu „Olga“ zároveň priznal, že v klube Paríž St. Germain mal dobrý vzťah s Kylianom Mbappém, ktorému čelil vo finále spomenutého svetového šampionátu.

Z pohľadu rivality týchto dvoch hráčov na MS to bolo v parížskom klube po „mundiale“ náročné.

„Bolo to pochopiteľné, ale akoby to bola naša chyba, že Francúzsko tentoraz nevyhralo majstrovstvá sveta. Bol som jediným hráčom, ktorý nezískal uznanie, okrem mňa aj ďalších 25 spoluhráčov, ale to je v poriadku,“ povedal Messi.