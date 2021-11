Slovan už štvrtýkrát proti Lincolnu. Weiss si praje zlepšenú hru

Za podmienok ako aj v Trenčíne

Rovnako ako v Trenčíne sa bude hrať na umelej tráve, čo je vždy v niečom iné, no nevnímam to ako nejaký problém. My sa jednoducho musíme adaptovať na všetko, čo nás tam čaká, vrátane povrchu," povedal krídelník Aleksandar Čavrič.

"Chceme zostať v hre o postup. Je to naša veľká túžba a na ihrisku urobíme maximum, aby sme ju pretavili do reality. V takýchto zápasoch platí, že čím dlhšie nedáte gól, tým to máte ťažšie. Aj doma sme videli, že Lincoln si postupom času vytvoril dve šance, a ak by ich využil, mohol byť zápas úplne iný.

Máme to v čerstvej pamäti a uvedomujeme si, že musíme k všetkým herným situáciám pristúpiť zodpovedne. Bude veľmi dôležité využívať naše príležitosti a dávať si pozor aj pri bránení, pretože súper vie byť vpredu nebezpečný," dodal v rozhovore pre klubový web 27-ročný Srb.