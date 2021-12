Barcelona hrá o postup v Mníchove. Xavi: Nemáme na výber

Jeho tím figuruje po 15 zápasoch až na 7. mieste La Ligy so stratou 16 bodov na prvý Real Madrid, no má duel k dobru.

"V šatni som musel hráčom povedať, že som hrdý, že taký je futbal. No je to škoda a dúfam, že nás to neovplyvní, pretože v stredu musíme bojovať ako zvieratá, aby sme sa pokúsili postúpiť," povedal.

Podľa denníka Bild sa však nečakajú zásadné rošády, no Marc Roca a Jamal Musiala by mohli nahradiť Leona Goretzku a Leroya Saneho.

Jeho tímu by mohol pomôcť aj samotný Bayern v prípade, že by sa tréner Julian Nagelsmann rozhodol šetriť kľúčových hráčov.

"Prehra v derby bola nešťastná, samozrejme, že sme boli sklamaní, no už myslíme na stredajší súboj. Veríme nášmu tímu, našim hráčom a že to bude skvelý večer a postúpime," povedal pre Antenna 1 viceprezident klubu Jaime Antunes.

V Bergame kto z koho

V F-skupine má Manchester United istotu prvého miesta. O druhé sa pobijú v priamom súboji sedembodový Villarreal so šesťbodovou Atalantou.

Španielom stačí na postup remíza, domáci taliansky tím potrebuje vyhrať. V prvom stretnutí sa zrodila remíza 2:2.

Bergamo sa naladilo na duel triumfom nad Neapolom 3:2 a ťahá desaťzápasovú šnúru bez prehry, Villarreal cez víkend prehral so Sevillou 0:1.

"Bude to náročný zápas. Pre nás je veľký cieľ postúpiť zo skupiny, takže do toho ideme s veľkým entuziazmom. No nebude to jednoduché, Villarreal je úradujúci víťaz Európskej ligy," povedal tréner Bergama Gian Piero Gasperini.