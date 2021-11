Bayern, Juventus aj Salzburg majú postup na dosah, Barcelona má ťažkú úlohu

V rovnakej situácii je aj Juventus Turín pred domácim duelom so Zenitom Petrohrad a Salzburg, ktorý hrá vo Wolfsburgu. V stredu prienik do elitnej šestnástky môžu zavŕšiť Ajax Amsterdam a FC Liverpool.

S kritikou preto problém nemám, za mňa je OK, nie sme zo skla a musíme to akceptovať a zniesť. Musíme si uvedomiť, že sme stratili pohárovú súťaž, čo je pre nás nepríjemné a musíme preto adekvátne zareagovať. Už v utorok proti Benfice," citovala ho agentúra DPA. Poľský útočník

Proti Spurs potiahli tím Cristiano Ronaldo a Edinson Cavani, portugalský útočník v predchádzajúcich dueloch skupiny vždy skóroval, pričom o domácich triumfoch proti Villarrealu aj Atalante rozhodol v záveroch.

Po súboji so Spurs čelil otázkam ohľadom kritiky jeho defenzívnej práce: "Viem, kedy tím potrebuje, aby som mu pomohol v obrane. Mojou úlohou v klube je ale víťaziť, pomôcť mužstvu víťaziť a dávať góly.

Sú ľudia, ktorí to nechcú vidieť, pretože ma nemajú v obľube. No úprimne, mám 36 rokov, vyhral som všetko, tak prečo by som sa mal zaujímať o reči ľudí, ktorí o mne hovoria zle? V noci spím dobre, do postele idem s čistým svedomím. A budem pokračovať takto, pretože stále zatváram ústa kritikom a víťazím."

Dobrá príležitosť Juventusu

V G-skupine príjemné prekvapenie ročníka zo Salzburgu nastúpi vo Wolfsburgu. Ak by sa Red Bullu podarilo ukoristiť tri body, už by nemohol skončiť v tabuľke horšie ako druhý. Na konte má 7 bodov za domáce výhry nad Lille aj VfL, resp. úvodnú remízu v Seville.