Taliansky reprezentant opúšťa Juventus Turín po piatich rokoch, namierené má do Bundesligy

Účastník nemeckej Bundesligy mal aj podľa informácií renomovaného novinára Fabrizia Romana dosiahnuť ústnu dohodu so skúseným stopérom.

Tridsaťšesťročný obranca by mal podľa talianskej televízie Sky Sport zamieriť do Unionu Berlín.

Bonucciho zmluva bude platná do júna 2024 s následnou ročnou opciou. Do Berlína by mal pricestovať ešte vo štvrtok na lekársku prehliadku.