Kylian Mbappé: V živote sú dôležitejšie veci ako futbal. Nevstávam každé ráno do fabriky

„Budem hráčom Realu Madrid, je to pre mňa obrovské potešenie, sen. Cítim sa oslobodený, uľavilo sa mi,” pokračoval.

Situáciu objasnil sám: „Pred začiatkom tejto tlačovej konferencie by som chcel povedať pár slov,” začal Mbappé.

Povedal, že ďakuje všetkým ľudom, ktorí ho v tomto kariérnom kroku podporili. „Najmä by som chcel poďakovať prezidentovi Florentinovi Pérezovi,” zakončil.

Keď sa ho jeden z novinárov spýtal, či skutočne pociťuje takú veľkú úľavu, ako sám pred chvíľou povedal, reagoval: „Cítim obrovskú úľavu. Je to niečo, čo si ľahko všimnete na mojej tvári.”

Zdôraznil, že mu to pred európskym šampionátom len pomôže.

„Rozprávali sa so mnou násilne,” narážal na situáciu spred roka, keď dostal od vedenia ultimátum.

Vraj si to ani nemohol dovoliť. „Hráč mojej veľkosti, líder parížskeho tímu, si nemôže dovoliť to dať najavo.”

Podľa jeho slov mu v tej chvíli pomohli najmä tréner PSG Luis Enrique a športový riaditeľ Luis Campos: „Nebyť ich, nikdy by som si už v tíme nezahral.”

„Vypočul som si množstvo kritiky, ale myslím si, že ja som svoj najlepší kritik,” dodal.

Napriek tomu sa nikdy verejne nesťažoval: „Bolo by to ako napľutie do polievky povedať, že som bol nešťastný,” priznal pred novinármi.