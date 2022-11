Šéf disciplinárky zväzu mal na ihrisku konflikt s hráčom. Agresivitu odmieta

„Vášne prvýkrát vzplanuli v 81. minúte, kedy brankár domácich zahral rukou mimo šestnástky, za čo bol vylúčený a my sme z priameho kopu vyrovnali na 4:4. Po tom, čo náš brankár v nadstavenom čase chytil penaltu, rozhodca ukončil zápas. V tej chvíli sa na ihrisko začali hrnúť ľudia,“ opisuje situáciu člen výboru MFK ADV Stará Ľubovňa Štefan Lazorčák.

„Pán Urban st. začal skákať do jedného z našich hráčov. Celú situáciu som si natáčal na kameru, ale keď si to všimli domáci usporiadatelia, začali ma odtiaľ ťahať preč. Ľudia, ktorí boli so mnou, ma bránili. Bola to kovbojka,“ tvrdí Lazorčák.