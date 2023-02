SFZ schválil rozpočet. Všetko je drahšie, hovorí prezident Kováčik

Situácia nie je jednoduchá a verím tomu, že to všetci pochopili a to je aj dôvod, prečo sme ho schválili takým počtom hlasov," povedal Kováčik, ktorý zdôraznil, že museli urobiť ústupky na všetkých úrovniach: "Nedalo sa to len pri reprezentáciách, kde sú dané veci.

Všetko je drahšie a náročnejšie, snažili sme sa pritom zachovať aspoň status quo a hľadali sme rezervy na všetkých miestach."

Členské pre mládež sa nezvyšovalo

Proti zvyšovaniu členských príspevkov bola väčšina členov predsedov oblastných futbalových zväzov regionálneho futbalového zväzu Košice za ktorý sa vyjadril Jiří Ballarin: "Jedinou a vážnou témou boli navýšenia členských príspevkov pre mládež. Pri rozpočte sme sa zdržali, pretože s ním súhlasíme a nemáme problém.

Vyjadrili sme sa záporne len pri navýšení príspevkov pre mládež, pretože SFZ by mal na výdavkovej a príjmovej časti hľadať také opatrenia, aby navýšenie pri mládežníckej kategórii bolo čo najnižšie. Samozrejme rešpektujeme súčasný stav."

Kováčik však zdôraznil, že príspevky sa môžu zmeniť: "Schvaľujeme ich na jednu sezónu. Budúci rok sa môžeme vrátiť na inú sumu.

My sme však od roka 2016 členské nezvyšovali a budú to len tri eurá u mládeže. Schválili sme to teraz na sedem, čo nie je ani jedno euro na mesiac." Zároveň priznal, že sa to mohlo zvyšovať postupne: "V roku 2016 sme si ho zadefinovali v období, keď sme oblastným zväzom, hlavne amatérskemu futbalu, nevedeli poskytnúť financie a rozvíjať infraštruktúru.

V ďalšom období sme na to nemysleli, čo považujem za vlastnú chybu, že sme to nezvyšovali o jedno-dve eurá a bolo by to jednoduchšie.

Mohlo to byť menej bolestné, ale nestalo sa to, pretože sme nemali potrebu. Teraz ju máme a som rád, že to delegáti pochopili," dodal prezident SFZ.