Ivan Kmotrík ml. skončil vo funkcii generálneho riaditeľa Slovana

Ďakujem fanúšikom za podporu. Nie vo všetkom ste možno so mnou súhlasili, no spájalo nás belasé srdce a vždy som sa snažil robiť pre vás najlepšie, ako som vedel. Cením si každého z vás a zvlášť ďakujem tým, ktorí ste mne a klubu dodávali silu aj v náročných chvíľach. Ďakujem taktiež partnerom, ktorí podporovali moju snahu a boli počas tohto obdobia súčasťou našich úspechov.

Vďaka systematickému výberu hráčov sme mali futbalistov, ktorí mali na trhu hodnotu a podarilo sa nám ich aj speňažiť, na čele s historicky najväčším prestupom Andraža Šporara do Sportingu Lisabon. Bolo to najkrajšie obdobie, aké som vo futbale a Slovane zažil.

Majiteľ ŠK Slovan Bratislava Ivan Kmotrík st. so svojim synom. (Autor: TASR)

V súčasnosti však veci nejdú tak ako by som si prial, a je to cítiť aj z napätia vo verejnosti a medzi fanúšikmi. Herný prejav a ani posledné výsledky nie sú také ako by sme si želali a priali, neprinášajú radosť ani naplnenie.

V kádri takmer nemáme hráča, ktorý by bol zaujímavý z hľadiska budúceho predaja, pritom nás títo hráči stoja nemalé finančné prostriedky.

V roku 2019, keď bolo mužstvo zložené z hráčov s perspektívou ďalšieho predaja a náklady na vtedajší káder boli diametrálne nižšie než teraz, sme dokázali hrať Európsku ligu, ktorú nemôžeme porovnávať s kvalitou aktuálnej skupiny v Európskej konferenčnej lige. A to je moja predstava o fungovaní klubu a nie to, ako vyzerá aktuálny stav. Nemám už síl ďalej bojovať a nateraz odchádzam.