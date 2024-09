Pieseň, ktorá sa vám nikdy nezunuje. Slovanisti si vypočujú upravenú verziu hymny

BRATISLAVA. Tú melódiu pozná každý futbalový fanúšik. So slovami je to niekedy horšie, ale poslednú časť – „The champions“ – rozozná každý.

„Chuliganizmus bol vtedy veľký problém UEFA chcela hru dostať do totálne inej oblasti. V hudbe je stúpajúca pasáž sláčikov, ktorú som si prevzal od Händela a potom som napísal vlastnú melódiu. Má to akýsi händelovský nádych, ale rád si myslím, že to nie je úplný plagiát,“ vravel Tony Britten.

Haaland ju počuje každé ráno

Potvrdzujú to aj zážitky hráčov. „Magické. Je to magickejšie než čokoľvek iné. Ak počuješ túto hudbu, hneď ťa to chytí,“ vravel Zinedine Zidane.

„Je krásne, ak vyjdeš na ihrisko a počuješ tieto tóny. Vtedy vieš, že to je iný zápas. Hudba ti pripomína aká špeciálna a dôležitá táto súťaž je,“ uviedol Lionel Messi.

Erling Haaland ešte ako hráč Dortmundu mal nastavenú zvučku Ligu majstrov ako budík na telefóne. „Zobúdzam sa na to každý deň – je to posledná pesnička, ktorá by sa mi zunovala. Je to perfektný začiatok dňa,“ vysvetľoval nórsky útočník, ktorý skladbu rád počúva aj vo svojom aute.