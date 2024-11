Prípadný zostup zo štvrtého miesta? Veď to je choré. Tretia liga sa približuje k druhej

BRATISLAVA. Počas jesennej časti mala III. liga Západ viacerých lídrov. V úvode súťaže ním boli prekvapujúco Veľké Ludince, v piatom kole na prvú priečku vyskočili Malacky a od šiesteho až do desiateho kola kraľovali súťaži Podkonice. Po 11. kole bola na prvom mieste Sereď a následne, dlho s rovnakým počtom bodov ako Sereď, bola lídrom Lehota pod Vtáčnikom. Tá sa napokon v závere jesennej časti osamostatnila na čele tabuľky a má dvojbodový náskok.

Nepreceňujú to „Jeseň chceme uhrať tak, aby sme jar mohli kontrolovať v rámci záchrany. Súťaž je tak náročná, vyrovnaná, že o dva zápasy môžete byť úplne v inej časti tabuľky a úplne v inej situácii. Takže to vôbec nejako nepreceňujeme,“ uviedol po 12. kole tréner Lehoty pod Vtáčnikom Dušan Oravec, keď sa jeho mužstvo prvýkrát dostalo na čelo tabuľky.

Lehota má najlepšiu defenzívu v súťaži, v 16 zápasoch inkasovala iba osem gólov. „Je to práca chalanov. Ja chcem hrať aj smerom dopredu, takže to, že nedostávame góly, nie je vyslovene na tom, že by sme ku každému súperovi prišli do bloku a bránili. Jednoducho, chalani plnia úlohy, čo si povieme. Špeciálne defenzívu na tréningu ani nenacvičujeme,“ vravel tréner Oravec pred niekoľkými týždňami. Veľkou oporou Lehoty pod Vtáčnikom je Filip Škrteľ, ktorý vedie tabuľku strelcov. Za jeseň skóroval dvanásťkrát. Pomohli si navzájom V III. lige Západ pôsobí oveľa menej fariem, ako v skupine Východ. Dohodu o striedavých štartoch majú Sereď s Trenčínom, Veľké Ludince s Komárnom a Malacky s Petržalkou.

„Bola to dobrá vec, pomohli sme si navzájom. Myslím si, že aj my sme pomohli mladým hráčom Trenčína, že dostali zápasovú prax. Teší nás, že sa tí chlapci dostali do formy a zaradili sa do mužského futbalu a hrávajú v prvej lige v Trenčíne,“ uviedol tréner ŠKF Sereď Igor Slezák. Adrián Fiala, Hugo Pávek, Lukáš Mikulaj či Nikolas Brandis viackrát nastúpili za Sereď. Prví traja už majú na konte aj nejaké minúty v najvyššej súťaži, Brandis zasa odišiel do druhej ligy do Púchova.

Sereď má najlepšiu ofenzívu v súťaži, v 16 zápasoch dala 31 gólov. „Hrali sme veľmi atraktívny futbal, ale napriek tomu ma mrzela efektivita v zakončení, lebo sme nevyužili množstvo ďalších šancí,“ poznamenal tréner Serede. Káder Serede sa v lete kompletne vymenil, odišlo 14 hráčov a došlo trinásť. Sereď skončila v minulej sezóne na druhom mieste a mala možnosť postúpiť, no nevyužila ju. Problémom je najmä nevyhovujúca infraštruktúra. „Chceme skončiť čo najvyššie, ale to už nemám v rukách, či môžeme postúpiť. Je to finančne náročné,“ skonštatoval Igor Slezák.

Rača, kráľ remíz V minulosti prevládal názor, že kluby z pôsobnosti Bratislavského futbalového zväzu patria k tým slabším v tretej lige Západ. Aktuálny ročník toto tvrdenie dokonale vyvracia. Rača je na treťom mieste, Interu Bratislava patrí štvrtá priečka, kým Malacky sú šieste. „Ak by sme mali o štyri body viac, bola by to už nadpriemerná sezóna,“ poznamenal tréner FK Rača Marián Šarmír.

Rača je remízovým kráľom súťaže, má na konte až sedem remíz. Na lídra stráca šesť bodov. „Unikli nám body s Podkonicami v posledných sekundách a dva body sme stratili doma s Častkovcami. Prehrali sme za celú jeseň iba raz, mrzí ma iba to, že je tam veľa remíz,“ zhodnotil jesennú časť Šarmír. „Tretia liga má kvalitu a behá na trávnikoch veľa talentovaných hráčov. Ak by ligové mužstvá mali lepší skauting, tak by sa dali odtiaľ vytiahnuť aj hráči do vyšších súťaží,“ skonštatoval tréner Rače. Pasienky majú svoje čaro Najlepším nováčikom súťaže je bratislavský Inter, ktorý zimuje na štvrtom mieste so 29 bodmi. Žlto-čierni mali výborný finiš, v posledných šiestich kolách získali 15 bodov. To už ich viedol staronový tréner Andrej Štellár, ktorý po desiatom kole nahradil na lavičke Petra Hlinku. „Prvoradý cieľ je jednoznačný, skončiť z bratislavských klubov najvyššie. Vo futbale sa môže stať hocičo, takže by sme neodmietli ani možnosť hrať o postup,“ vravel tréner.