Chcete fotku s Messim? Tréner Saudskej Arábie mal v šatni emotívny prejav

Mnoho trénerov by svojich hráčov začalo chváliť, že sa statočne držali proti favoritovi. Renard je však z iného cesta. Hráči sedeli smutní a s hlavami dole, no temperamentný tréner ich rýchlo prebral z letargie.

Po prvom polčase vyhrávala Argentína 1:0, pričom mohla mať aj vyšší náskok, no jej ďalšie tri góly neplatili pre ofsajd.

„Toto je váš presing? Messi má v strede poľa loptu a vy len stojíte v obrane,“ začal Renard zvyšovať hlas. „Zoberte si telefón a spravte si s Messim fotku, ak toto je to, čo chcete,“ kričal na svojich hráčov.

„Vy neveríte, že sa ešte môžeme vrátiť do zápasu? Necítite to? Poďme, chlapci, toto sú majstrovstvá sveta, dajte do toho všetko,“ povzbudzoval saudských futbalistov Renard.

Tvrdé slová zabrali, na druhý polčas vybehli „zelení orli“ s väčším nasadením.

„Počas polčasu nás motivoval, povedal nám veci, kvôli ktorým sme chceli jesť trávu,“ prezradil jeden z hráčov Saudskej Arábie.

Napokon saudskí futbalisti gólmi v 48. a 53. minúte priebeh stretnutia otočili, tešili sa zo senzačného víťazstva a majú reálnu šancu na postup do osemfinále MS.