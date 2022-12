Gyömbér bude mať nového spoluhráča. Mexický brankár sa vrátil do Európy

SALERNO. Mexický futbalový brankár Guillermo Ochoa sa vracia do Európy, do konca sezóny 2022/2023 bude pôsobiť v talianskom klube US Salernitana 1919.

Stretne sa v ňom aj so slovenským reprezentačným obrancom Norbertom Gyömbérom.

Ako uviedol účastník Serie A na svojom webe, tridsaťsedemročného Ochou priviedol ako náhradu za zraneného gólmana Luigiho Sepeho. V zmluve má aj možnosť predĺženia spolupráce.

Guillermo Ochoa zažiaril na tohtoročných majstrovstvách sveta v Katare v úvodnom zápase skupinovej časti proti Poliakom (0:0), v ktorom chytil pokutový kop Robertovi Lewandowskému.