Angličania v príprave vyhoreli, diváci ich vypískali. Cenná lekcia, hovorí tréner Southgate

Island, ktorý sa nekvalifikoval na ME, si pripomenul osemfinálové víťazstvo nad Anglickom (2:1) z kontinentálneho šampionátu v roku 2016.

LONDÝN. Tréner anglickej futbalovej reprezentácie Gareth Southgate považoval piatkovú prehru s Islandom 0:1 za cennú lekciu pred ME 2024 .

Angličania, ktorí budú patriť k favoritom ME, si chceli proti Islandu zvýšiť sebavedomie, no vyprodukovali iba jednu strelu na bránu (celkovo 13 striel), ich súper štyri.

"Musíme hrať lepšie. Bol to nesúrodý výkon, z ktorého som sklamaný.

Neukázali sme dostatočný charakter, no myslím si, že je to pre nás dobrá lekcia pred turnajom. Som si istý, že na ME budeme lepší," uviedol Southgate podľa AFP.

Kouč "Albiónu" spravil v druhom polčase šesť zmien, pričom prvou bolo striedanie obrancu Josha Stonesa, ktorý utrpel v prvej 45-minútovke zranenie členka.

"Nechceli sme riskovať. Pravdepodobne však bude v poriadku," prezradil Southgate.

Podľa kormidelníka anglického tímu bola základná zostava proti Islandu blízka k tej, ktorá nastúpi v nedeľu 16. júna v C-skupine proti Srbsku.