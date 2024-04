Barcelone sa v El Clasicu zranil holandský reprezentant, EURO by však mal stihnúť

BARCELONA. Holandský futbalový stredopoliar Frankie De Jong bude chýbať Barcelone do konca sezóny pre zranenie členka. Mal by však stihnúť letné ME 2024 v Nemecku.

De Jong sa zranil v nedelňajšom "El Clasicu" na pôde Realu Madrid (2:3) po zákroku Ernesta Valverdeho. Nútene pauzovať by mal päť týždňov.

"Pondelňajšie testy ukázali, že Frankie si vyvrtol pravý členok. V tejto sezóne už nemôžeme počítať s jeho službami," uviedla Barcelona vo svojom vyhlásení.