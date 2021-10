Smiešne pravidlo, ničíte futbal, píšu Španieli po finálovej prehre

L'Équipe (Fr.): "Ďalšia trofej prichádza domov. Francúzska federácia si musí spraviť miesto vo výstavnej skrini na tento nový pohár. Nepochybne to nebude najcennejší titul, ale Francúzsko už zostane prvou krajinou, ktorá vyhrala majstrovstvá sveta, EURO i Ligu národov."

The Sun (V.Brit.): Kylian Mbappé strelil kontroverzný gól z ofsajdu a spečatil tak prekvapujúci obrat Francúzska v Lige národov. Kanonier Paríža Saint-Germain bol celý večer len divák, zatiaľ čo sa tím Didiera Deschampsa snažil prežiť španielsku inkvizíciu. No presne vtedy, keď jeho krajina hľadala inšpiráciu, vyčaroval Mbappé v 80. minúte víťazstvo."

AS (Šp.): "Bez titulu, no s budúcnosťou. S geniálnym zásahom Benzemu a kontroverzným gólom Mbappého otočilo Francúzsko finále Ligy národov proti veľkému Španielsku."

The Guardian (V.Brit.): "Liga národov možno nakoniec nie je taký zlý nápad. Možno ju všade neuznajú za skutočný turnaj, aspoň zatiaľ nie, no ukázalo sa, že prináša veľa zábavy. Posledné štyri krajiny sa postarali o tri divoké noci a priniesli víťaza, ktorý musel dvakrát zmazať manko, aby zdvihol zatiaľ príliš nepoznanú trofej."

La Gazzetta dello Sport (Tal.): "Francúzsko sa zapísalo do zlatej knihy súťaže víťazstvom 2:1 na mladým a talentovaným Španielskom. Sklamanie z EURO to nevymaže, ale posilní to Deschampsa, ktorý sa vráti domov s trofejou."

Blick (Švaj.): "Karim Benzema a Kylian Mbappé zostrelili Španielov! Francúzsko je korunované za víťaza Ligy národov 2021."