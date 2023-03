Calzonovi vypadol ďalší hráč, Slováci však chcú odštartovať kvalifikáciu víťazstvom

Pre zranenie nebude hrať kapitán Milan Škriniar, no výpadok nastal aj v ofenzíve. Adam Zreľák prišiel na zraz zranený a napokon Slovákom nepomôže. Calzona na miesto neho povolal Davida Strelca.

BRATISLAVA. Tréner slovenských futbalistov Francesco Calzona má pred štartom kvalifikácie o ME 2024 najviac starostí so zložením obrany.

Tréner Calzona uviedol, že pri absencii Škriniara bude kapitán Juraj Kucka. So zložením obrany sa musí vysporiadať inak, v hre je alternatíva s Hanckom na stopérskom poste, ale 25-ročný hráč má na ľavom kraji obrany výbornú formu.

Bolo by skvelé začať víťazstvom, ešte k tomu na domácom štadióne. Ja verím, že to tak aj bude. Sme pripravení, máme od trénera dosť informácií. Verím, že to zvládneme. Musíme to zvládnuť v hlavách," povedal Dúbravka.

Uhrali remízu 3:3 v Turecku, doma zdolali Litvu 1:0. V novembri remizovali doma v prípravnom zápase s Maďarskom 2:2. "Nemôžem sa pozerať na rebríček. Oni majú kvalitu, ale toto bude o nás. My sa musíme sústrediť na náš výkon. Ja sa osobne veľmi teším a už by som bol najradšej, keby sme mohli hrať.

"Zobrali sme to ako realitu. Vedeli sme, že Miňo má problém a že bude možno chýbať. Je to líder mužstva, ale je príležitosť pre ostatných, aby ho zastúpili," uviedol brankár Martin Dúbravka.

Ale netvrdím, že tam bude hrať, on je na svojom poste momentálne jeden z najlepších hráčov, možno aj v Európe. Nechcel som volať mladšieho hráča, máme nejaké riešenia. O zostave som sa ešte nerozhodol, oznámim to najskôr mužstvu tak ako je to mojím zvykom.

Poviem im to dve hodiny pred zápasom na technickej porade," povedal Calzona. Informoval tiež, že zdravotné problémy majú aj ďalší obrancovia Šatka a Vavro, no lekári trénera uistili, že to nie je vážne.

Kormidelník Slovákov neprezradil ani zloženie útoku, no naznačil, kto by mohol dostať priestor od začiatku zápasu.

"Róbert Polievka je vynikajúci futbalista, som s ním veľmi spokojný. Od prvého dňa je odhodlaný. Navyše u neho vidím rast. Je šikovný, rozumie tomu, čo hovorím. Je to jeden z hráčov, ktorý by mohli hrať od začiatku, rovnako ako Robo Boženík. Uvidíme."

Dúbravka varuje pred silou súpera

Na zápas v Trnave sa zatiaľ predalo 3000 vstupeniek, na nedeľný duel s Bosnou a Hercegovinou je zatiaľ predaných 4100 lístkov.

Calzona uviedol, že návrat fanúšikov na tribúny je jeho cieľ: "Slovenský fanúšik si zaslúži víťazstvá, zábavu a radosť. Musíme dobre zahrať, je to veľmi dôležité. Chceme vrátiť ľudí na štadión, to je náš hlavný cieľ. Prvého súpera nemôžeme podceniť.

Dosiahli niekoľko pozoruhodných výsledkov. Ich silnou stránkou je aj to, že sú veľmi kompaktní, najmä keď hrajú vonku, takže by sme mali mať trpezlivosť. Musíme si dať pozor, aby sme sa nedostali ´do úzkych´, pretože je to veľmi ťažký súper."