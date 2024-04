Slovensko aj Neapol? Je to zvláštne manželstvo troch strán, hovorí Calzona

Vôbec sme nebehali a to je v dnešnom modernom futbale dôležité. Podobne zle sme hrali proti Atalante, v Monze sme v tomto trende pokračovali. Zlepšilo sa to až po zmene strán," uviedol Calzona v rozhovore pre DAZN.

"V úvodnej 45-minútovke to nebol futbal, ktorým sa chceme prezentovať. Na tréningu sme nenacvičovali to, čo sme na ihrisku predviedli.

NEAPOL. Tréner futbalistov Neapola Francesco Calzona priznal, že po prvom polčase nedeľňajšieho zápasu 31. kola Serie A musel svojim zverencom prehovoriť do duše.

Jeho tím si po kritických slovách v šatni vstúpil do svedomia a predviedol silnú 13-minútovú pasáž, ktorú okorenili štyri góly v podaní Victoria Osimhena, Piotra Zielinského a striedajúceho dua Mateo Politano - Giacomo Raspadori.

Neapol figuruje v tabuľke talianskej ligy na siedmom mieste. Boj o štvrtú priečku, ktorá zaručuje miestenku v Lige majstrov, tak ešte nevzdáva. Zmazanie desaťbodovej straty sedem kôl pred koncom sa však podarí len v prípade, že začne reťaziť výhry a súperi pred ním postrácajú body.

"Sme nútení brať to od zápasu k zápasu, pretože to nezávisí len od nás. Musíme naďalej vyhrávať a udržať si nádej, že skončíme na popredných miestach. Ak budeme hrať ako v druhom polčase, môžeme mať nádej," myslí si Calzona.

Päťdesiatpäťročný Talian odpovedal aj na otázku, či mu prezident klubu Aurelio De Laurentiis ponúkol predĺženie kontraktu, ktorý by ho udržal na lavičke Neapola aj v novej sezóne.

"Absolútne nie. Mám zmluvu, ktorá vyprší v júni a okrem toho som viazaný so Slovenským futbalovým zväzom. Je to zvláštne manželstvo troch strán, neviem, ako sa to skončí, ale Neapol je momentálne môj život.

Ak dôjde k najhoršiemu, chcem tu zanechať aspoň pozitívnu spomienku. Uvidíme čo bude, teraz je priskoro o tom hovoriť," dodal Calzona, ktorého po skončení klubovej sezóny čaká so slovenským národným tímom vrchol roka v podobe účasti na ME v Nemecku.