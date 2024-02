Toto je koniec slovenskej reprezentácie pod Calzonom (Podcast Spoza piva)

Francesco Calzona. (Autor: TASR)

Podcast Spoza piva sa v týždennej zvyklosti vracia do vašich uší a to už so svojou 62. epizódou.

Všetky epizódy podcastu Spoza piva na Sportnet.sk nájdete na tomto odkaze >>> BRATISLAVA. Podcast Spoza piva predstavuje už 62. epizódu, v ktorej sa Timo a Samo hlbšie zamysleli nad témami, ktoré najviac rezonujú futbalovým svetom. Nielen otrasná forma Bayernu či maródka Liverpoolu, ale aj kauza Mbappé či Calzona na dvoch lavičkách naraz. Samo si poctivo a precízne pripravil tradičný Samozber, v ktorom zhrnul všetko podstatné, čo sa v rámci sveta guľatej lopty stihlo za ostatné dni udiať. Najviac času, samozrejme, sme venovali téme Bayernu a slovenskej reprezentácie. Timo sa opustil a v rámci niekoľkých minút sa aspoň pokúsil opísať to, čo aktuálne prebieha v kabíne, na ihrisku či v hlavách hráčov Bayernu, ktorí za niekoľko dní prehrali tri zápasy v rade. A to nehovoriac o tom, že jeden proti Leverkusenu a ďalší v Lige majstrov. Bravo Tuchelíno. Dostatok časového priestoru sme venovali aj téme Francesca Calzonu a jeho, vtedy ešte neoficiálnemu, nástupu na lavičku SSC Neapol. Calzona odchádza robiť hlavného trénera do klubu, ktorý považuje za svoju srdcovú záležitosť. Ale nás čaká v lete EURO... bude to teda veľmi zaujímavé obdobie. Dajte nám v komentároch vedieť, čo si myslíte o duálnom trénovaní... V najnovšej epizóde Spoza piva sa dozviete aj Prečo sa Bayernu podľa Tima nedarí

Čo čaká na Liverpool okrem finále ligového pohára

Môže Calzona uspieť na dvoch lavičkách naraz?

Prečo môže byť jeho odchod koncom slovenskej repre pod jeho vedením? Okrem nosných tém najnovšej epizódy sa ešte Samo nezabudol ďakovne odvďačiť Hecovi Dúbravkovi za 150 zápasov v drese Newcastlu. Zároveň sme neobišli údajne správy o tom, že prestup Mbappého do Realu Madrid je hotovou vecou. Uvidíme v najbližších dňoch. Podcast Spoza piva Futbalom žijú, futbalom dýchajú, o futbale sa rozprávajú. Dvojica Timo a Samo si založila futbalový podcast Spoza piva, kde sa práve s týmto zlatistým mokom v ruke rozprávajú o najnovšom dianí zo sveta guľatej lopty. Po úvodných epizódach či katarských komentároch sa rozbehli aj v oblasti rozhovorov, do ktorých si na debatku Spoza piva volajú tie najzaujímavejšie osobnosti slovenského futbalu. Podcast si môžete vypočuť na: Spotify Apple Google Podbean

