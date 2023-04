Potápajúci sa Poprad schytal tvrdý úder. Za napadnutie rozhodcu prišiel o body

POPRAD. Prežívajú zrejme najhoršie obdobie za posledné roky. Futbalistom Popradu to aktuálne vôbec nejde, v jarnej časti III. ligy Východ ešte ani raz nevyhrali. V ôsmich kolách po zimnej prestávke získali len tri body.

Po tom, čo tréner Vladimír Lajčák abdikoval na svoj post, prebral jeho funkciu hrajúci tréner Milan Ondruš.

Popradčania, ktorým hrozí vypadnutie do štvrtej ligy, čím by prišli o licenciu akadémie a dorastenci by museli opustiť najvyššiu súťaž, síce dokázali prednedávnom remizovať v Oravskom Veselom, ale následne si v domácom stretnutí proti Lipanom vypili kalich horkosti do dna.