Obranu Trnavy vystuží navrátilec. V Linzi sa zatiaľ nepresadil

BRATISLAVA. Český futbalista Filip Twardzik sa takmer presne po roku vracia do slovenského klubu FC Spartak Trnava, odkiaľ v závere minulého roka prestúpil do rakúskeho LASK-u Linz.

Dvadsaťdeväťročný obranca sa dohodol s účastníkom najvyššej slovenskej súťaže na hosťovaní do konca sezóny 2022/2023. Twardzik toho v Linzi veľa neodohral, keďže vynechal pol roka pre zranenie členka a potom nedostal dôveru od nového trénera.



"Chcel som niečo nové. Zo začiatku sa mi darilo, ale potom som sa zranil a ťažko som sa dostával do zostavy. Uzdravil som sa, ale prišiel nový tréner, sezóna sa rozbehla a bolo to ťažké. Som však rád, že som naspäť na Slovensku v Spartaku.