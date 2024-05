Zmŕtvychvstanie Michaloviec je dokonané, spasiteľ Straka nevylúčil pokračovanie misie

„Som rád, že sme našu misiu dotiahli do úspešného konca. Prvý polčas bol z našej strany veľmi dobrý. Chceli sme byť dominantní, v ten správny moment ísť do pressingu a nútiť hráčov Petržalky k chybám.

Boli sme aktívnejší a mali sme viac hry na súperovej polovici aj so situáciami, ktoré mohli zdramatizovať zápas. Bohužiaľ to nevyšlo.

„Bolo to najmä o nastavení v hlavách. Dnes to pre zápasom všetko od začiatku žilo, boli sme neskutočne nabudení kapitánom aj trénerom, všetci tým žili, od vedenia až po upratovačky.

Hráte dobrý, nepríjemný a pre súpera náročný futbal. Určite budete hrať prím aj v budúcej sezóne druhej ligy. Prial by som vám, aby ste sa dostali do ligy, lebo kvalitu na to máte.“

Ten rovnako ako stredopoliar Filip Vaško či kapitán Igor Žofčák potvrdil, že po záverečnom hvizde okrem veľkej radosti prežíval aj pocity neuveriteľnej úľavy po úspešnom konci sezóny: „Je to dôvod na oslavu, veď máme po sezóne, ale je to najmä po psychickej stránke obrovská úľava.“

„Bola to veľmi ťažká sezóna. Som veľmi hrdý na tento tím a na to, ako sme to zvládli. Aj keď to nebolo na konci ideálne, verili sme, že to dokážeme.

Dali sme do toho všetko a podali sme veľmi dobrý kolektívny výkon. Bola tu vynikajúca atmosféra, za ktorú chcem poďakovať fanúšikom.“

Žofčák stále nekončí

Michalovčania prežili neuveriteľnú jar, v ktorej dokázali nazbierať najviac bodov v celej histórii svojho pôsobenia v najvyššej súťaži.

Azda niet v Michalovciach človeka, v klube aj medzi fanúšikmi ktorý by jednoznačnú zásluhu na zmŕtvychvstaní a záchrane nepripisoval charizmatickému trénerovi Františkovi Strakovi.