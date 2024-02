Košičanom sa rozplynul sen o domácom finále v posledných minútach. Spartak vytiahol žolíkov z lavičky

Košičanom vynikajúco vyšiel vstup do zápasu, v siedmej minúte išli do vedenia po góle Žana Medveda.

Hoci vzápätí trnavský Kelvin Ofori využil nedorozumenie ľavej strany obrany a po peknej individuálnej akcii vyrovnal, Oleksandr Golikov svojim prvým gólom sezóny opäť poslal v polovici prvého polčasu domácich do vedenia, ktoré sa im úspešne darilo udržať až do samého záveru zápasu.

Trnavčanom napokon dokonale vyšli striedania a dva zo strany Košičanov neubránené centre do šestnástky ich napokon poslali do štvrťfinále Slovnaft Cupu.

To, čo nám nevychádzalo, centre zboku, ktoré Košičania veľmi dobre bránili a nevedeli sme sa k nim dostať, nakoniec na konci vyšlo a boli z toho dva góly. Sme spokojní a šťastnejší, lebo to mohlo skončiť hocijako. Boli sme už jednou nohou preč z pohára. Ale sme naspäť a ideme ďalej,“ hodnotil zápas tréner Trnavy Michal Gašparík.

Celý čas som bol spokojný s ofenzívou, vedeli sme sa dostávať do gólových situácií. V druhom polčase do toho chalani šliapli, vyzerali veľmi dobre fyzicky, išli za víťazstvom a nakoniec boli odmenení.

„Po zimnej prestávke sme videli veľmi zaujímavý zápas na slovenské pomery. Výborne pripravený trávnik a zaujímavý futbal od úplného začiatku. Ten nám nevyšiel, horeli sme v defenzíve a mužstvo viackrát horelo. A odzrkadlilo sa to aj na skóre.

Nadviazal naňho domáci Ján Kozák ml.: „Bol to výborný zápas. Pred prvým zápasom sú vždy veľké očakávania, neviete napriek tomu, že dobre trénujete, čo prinesie. Prvý polčas bol, z našej strany výborný.

V druhom polčase sme chceli udržať výsledok, ale chceli sme byť aj aktívni. Trnava išla v závere do veľkého rizika a dala dva góly. Je to pre nás smutný koniec. Myslím si, že tento zápas by si možno zaslúžil penaltové vyvrcholenie.“

Stiahli sa do ulity priskoro?