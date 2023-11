Košice dostali gól takmer zo všetkého. Kozák: Veľa vecí je proti nám

„Na tréningoch pod novým trénerom to vyzeralo dobre. Proti Dunajskej sa nehrá ľahko, majú silné mužstvo. Ale ten vstup do zápasu bol zase katastrofa.

V druhom polčase sme ich takmer do ničoho nepustili, to je cesta, ktorou by sme mali ísť, ale aj tak sme dostali tretí gól,“ poznamenal Medved, ktorý po rýchlom brejku naservíroval po hodine hry gólovú prihrávku striedajúcemu Landingovi Sagnovi, ktorý si však neustrážil ofsajdové postavenie, čo nakoniec potvrdil aj VAR.

„Hneď z prvej šance sme dostali gól, ale to by nás nemalo zlomiť. Veď bol len začiatok zápasu. Ale my si hneď dáme dať druhý.

V druhom polčase sme sa trochu dvihli, vyzeralo to tak, že by sme sa mohli vrátiť do zápasu. Mohli sme dať gól, ale zbytočne vbehneme do ofsajdu.

Nič sme nezdramatizovali a nakoniec dostali aj tretí gól. Góly dostávame takmer zo všetkého,“ hodnotil zápas kapitán Košičanov v tomto zápase Martin Šindelář.

Priznal, že nový tréner je novým impulzom. „Ale bez toho, aby sme vzadu udržali nulu to nepôjde.

Neviem, či si neveríme, či sa bojíme v šestnástkach kde sa rozhodujú zápasy. Musia si to zhodnotiť tí povolanejší,“ reagoval na otázku, či zlé výsledky nie sú skôr o hráčoch ako o tréneroch.