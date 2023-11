Neúspešná premiéra Kozáka. Košice prehrali s Dunajskou Stredou rozdielom triedy

Ján Kozák ml., tréner Košíc: "Chceli sme byť disciplinovaní a aj sme boli. Dostali sme gól hlavou z 12 metrov, takú loptu by mal brankár chytiť. Dostali sme dve facky, ktoré sme nechceli. Dunajská Streda však bola v prvom polčase lepšia a zatlačila nás svojou kvalitou. Po prestávke sme sa dostali do náznakov šancí, škoda neuznaného gólu, ktorý nás mohol vrátiť do hry."

Adrian Guľa, tréner Dun. Stredy: "Prvý polčas rozhodol, boli sme dominantní a efektívni. V druhej časti už súper riskoval, za stavu 0:2 sme boli menej trpezliví, ale po prestriedaní sme sa vrátili do tempa. Krásne víťazstvo pre chlapcov a ďakujem fanúšikom za podporu."

/zdroj: Nova Sport 1/