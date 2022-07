Československá reprezentácia stále existuje. Nedávno získala cennú trofej

Do jeho tímu patrí aj Silvester Balog, ktorý na Slovensku hrával v oblastnej súťaži okresu Levice za Veľké Turovce. Teraz je aj on členom československého družstva, hráva v obrane.

V posledných sezónach figurovalo v Eurolige okolo dvadsať mužstiev, v jednom ročníku mali aj 23 účastníkov. „Sú to vždy amatérske reprezentácie jednotlivých krajín, my sme jediné mužstvo, ktoré reprezentuje dve krajiny,“ vysvetľoval Šovčík.

Finále v horúčave

V aktuálnej sezóne Pohára BXL Euroligy vyradil československý tím vo štvrťfinále Rakúsko po penaltovom rozstrele, v semifinále zdolali Taliansko taktiež v rozstrele.

A prišlo finále proti Spojenému kráľovstvu, ktoré sa hralo v deň, keď v Belgicku padli teplotné rekordy. Bolo 34 stupňov.

„Počas sezóny máme zvyčajne iba pár divákov, ale na finále prišla celkom slušná návšteva, priniesli vlajky a fandili. Bol to super pocit, úplne inak sa hrá, ak sú na tribúne fanúšikovia. Briti nemali takúto podporu z hľadiska,“ vyzdvihol dôležitý detail Silvester Balog.

„V druhom polčase sme vyhrávali už 4:0, myslel som si, že už máme víťazstvo v suchu. Briti však za desať minút znížili na 4:2. Dali sme ďalší gól, no skóroval aj súper. V tejto chvíli Briti dominovali a za stavu 5:3 odpískal rozhodca v ich prospech penaltu. Ja som mal faulovať, ale ani som sa súpera nedotkol. Náš brankár však penaltu chytil. To bol zlomový moment, už sme to dotiahli do víťazného konca,“ opísal priebeh finálového zápasu Silvester Balog.