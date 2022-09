Haaland vyrovnal rekord, Kloppa počas derby takmer zasiahla flaša

Dvadsaťdvaročný Nór, ktorý prišiel do City v lete za 58 miliónov libier z Dortmundu, strelil 10. gól v prvých šiestich zápasoch Premier League. Vyrovnal tak rekordný zápis hráča Coventry Mickyho Quinna z roku 1992.

O päť minút neskôr mohli zverenci Stevena Gerrarda ísť do vedenia, ale gól striedajúceho Coutinha neplatil pre údajný ofsajd.

“Bavil som sa s nimi pokojne, neriešil som to s horúcou hlavou a nechal som im dosť času aby si to pozreli. Rozhodca prerušil hru príliš skoro, pri takýchto tesných situáciách by mal počkať.

Škoda, mohli sme streliť druhý gól, ale na druhej strane oceňujem, že si rozhodcovia chybu priznali,” povedal tréner Aston Villy podľa bbc.co.uk.

Guardiola: Chýbalo nám viac precíznosti

Obhajcovia titulu mali držanie lopty 73%, ale inkasovali z jedinej strely na bránku. Prvýkrát v tejto sezóne strelili Citizens len jeden gól, v úvodných piatich kolách skórovali celkovo 19-krát.

“Hrali sme dobre, ale vo finálnej fáze nám chýbalo viac precíznosti. Domáci bojovali a vyšla im napokon jedna akcia. Máme bod, ideme ďalej,” povedal po zápase tréner City Pep Guardiola.