Strelci Gólov roka stretli reprezentantov. Zážitok na celý život, zhodujú sa

BRATISLAVA. Bola to veľká udalosť, oslava slovenského futbalu.

„Je to neopísateľný pocit. Stretnúť futbalistov, ktorým fandím v televízii. Celkovo vidieť, ako akcia prebieha, bolo skvelé. Som rád, že som dostal takúto ponuku, ktorá sa neodmieta,“ dodal Širila s tým, že sa oplatilo streliť pekný gól a hlasovať.

Okrem Hamšíka sa vyfotil s Dávidom Hanckom, Tomášom Suslovom a prezidentom SFZ Jánom Kováčikom.

„Stretnúť sa s tak výnimočnými ľuďmi je skvelý pocit. Odmena za dlhoročnú prácu.

Budem sa preto aj tento rok snažiť streliť pekný gól. Nechávam tomu voľný priebeh a uvidíme,“ doplnil hráč druhého tímu ôsmej ligy, ktorý popri hraní robí rozhodcu v Spišskom oblastnom futbalovom zväze.

„Rád by som to dotiahol aspoň do štvrtej ligy,“ prezradil Erik Širila, ktorého k rozhodovaniu dotiahla priateľka.

Sučák: Som hrdý

Milan Michal Sučák vyhral anketu Gól roka 2023 v hlasovaní expertov. Galavečer Futbalista roka 2023 si takisto užíval.

„Vidieť toľko známych ľudí, aktívnych aj neaktívnych futbalistov bol pekný moment. Som hrdý, že som niečo také zažil. Pretože neviem, či sa mi to ešte niekedy podarí,“ uviedol futbalista MFK Zvolen.