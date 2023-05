Arsenal uspel v Newcastli a naháňa City. Ödegaard: Boj až do konca

Brankár Martin Dúbravka sedel na lavičke Newcastlu a sledoval, ako jeho spoluhráči vstúpili do šlágra kola s vervou.

Už v 2. minúte Jacob Murphy trafil žrď a vo ôsmej po rohovom kope zastavilo pokus Bruna Guimaraesa v šestnástke telo Jakuba Kiwiora.

Rozhodca ukázal na biely bod, no po dlhom skúmaní videa napokon usúdil, že bývalého hráča Podbrezovej a Žiliny lopta do ruky nezasiahla a verdikt zmenil.

"Videl som krátko záznam a nedokážem posúdiť, či to bola ruka, alebo stehno," pripustil kouč Newcastlu Eddie Howe, ktorý uznal, že moment duel výrazne poznačil, no do kritiky systému videoasistenta rozhodcu sa odmietol pustiť.

"Odovzdal som dôveru vo VAR a ten povedal nie. Malo to však na nás psychologický dopad.

Mohli sme zahrávať penaltu a zrazu sme ju nemali. Niektorí hráči si mysleli, že bola jasná.

Mali sme problémy to stráviť. Áno, tento moment Arsenalu pomohol," povedal Howe v pozápasovom rozhovore pre klubovú stránku.