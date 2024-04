ONLINE: MFK Dolný Kubín - Slavoj Trebišov dnes, II. liga LIVE (23. kolo)

Lopta dopredu smerom na Appiaha. Škoda pre domáce farby, lopta mala ideálne parametre, no Appiah v šprintérskom súboji s Angyalom nevyšiel ako víťaz.

Lopta dopredu smerom na Appiaha. Škoda pre domáce farby, lopta mala ideálne parametre, no Appiah v šprintérskom súboji s Angyalom nevyšiel ako víťaz.

Krivokapić s dobrou prácou v útoku, no okolo neho sú samé domáce dresy. Csóka to následne už nestihol na ihrisku, a tak budeme sledovať outové vhadzovanie práve domáceho celku.

Krivokapić s dobrou prácou v útoku, no okolo neho sú samé domáce dresy. Csóka to následne už nestihol na ihrisku, a tak budeme sledovať outové vhadzovanie práve domáceho celku.

Appiah poslal loptu do šestnástky, no Laktionov faulovaný nebol, hoci padal na zem.

Appiah poslal loptu do šestnástky, no Laktionov faulovaný nebol, hoci padal na zem.

Dobrý návrat do defenzívy v podaní Štrbu, ktorý nedovolil rozbiehajúcemu sa hráčovi hostí ohroziť bránu svojho tímu.

Dobrý návrat do defenzívy v podaní Štrbu, ktorý nedovolil rozbiehajúcemu sa hráčovi hostí ohroziť bránu svojho tímu.

Sledujeme veľa nepresností v strede ihriska na oboch stranách. Vhadzovať loptu do hry budú hostia, ktorí následne môžu zahrávať postupný útok.

Sledujeme veľa nepresností v strede ihriska na oboch stranách. Vhadzovať loptu do hry budú hostia, ktorí následne môžu zahrávať postupný útok.

Úvodný výkop do druhého polčasu zaobstarali domáci.

Úvodný výkop do druhého polčasu zaobstarali domáci.

Rozhodcovská lopta v strede ihriska. Do konca prvého polčasu nám neostáva veľa, a tak, pravdepodobne, sa pôjde do šatní za aktuálneho stavu.

Rozhodcovská lopta v strede ihriska. Do konca prvého polčasu nám neostáva veľa, a tak, pravdepodobne, sa pôjde do šatní za aktuálneho stavu.

Stašov center do šestnástky pristál iba na hlave Nathana. Nathan následne odvrátil ešte dve lopty domácich smerom dopredu.

Stašov center do šestnástky pristál iba na hlave Nathana. Nathan následne odvrátil ešte dve lopty domácich smerom dopredu.

Momentálne sa na ihrisku nič zaujímavé nedeje. Loptu majú hráči Liptákov, no cez defenzívnu stenu Šamorína sa im veľmi nedarí dostať.

Momentálne sa na ihrisku nič zaujímavé nedeje. Loptu majú hráči Liptákov, no cez defenzívnu stenu Šamorína sa im veľmi nedarí dostať.

Laktionov nespracoval ideálne na ľavom krídle. Vhadzovanie pre hostí. Následne sa domáci dopustili útočného faulu, konkrétne to bol Laura. Lopta pre Šamorínčanov.

Laktionov nespracoval ideálne na ľavom krídle. Vhadzovanie pre hostí. Následne sa domáci dopustili útočného faulu, konkrétne to bol Laura. Lopta pre Šamorínčanov.

Hrubá chyba v rozohrávke domácich. Záhradník však poslal príliš prudkú loptu do šestnástky, preto sa Vidnyánszky hnevá na svojho spoluhráča, ktorý to veru dobre nevymyslel.

Hrubá chyba v rozohrávke domácich. Záhradník však poslal príliš prudkú loptu do šestnástky, preto sa Vidnyánszky hnevá na svojho spoluhráča, ktorý to veru dobre nevymyslel.

Leginus si vytvoril priestor a napriahol sa k nebezpečnej strele. Napálil to však len do Diviša, ktorý bol v správny čas na správnom mieste. Outové vhadzovanie Šamorína.

Leginus si vytvoril priestor a napriahol sa k nebezpečnej strele. Napálil to však len do Diviša, ktorý bol v správny čas na správnom mieste. Outové vhadzovanie Šamorína.

Liptovský Mikuláš s nebezpečnou ofenzívnou snahou. Chýba im však zakončenie na bránu. Centrovanú loptu do šestnástky odrazila defenzíva Šamorína mimo nebezpečenstvo. Rohový kop pre domácich.

Liptovský Mikuláš s nebezpečnou ofenzívnou snahou. Chýba im však zakončenie na bránu. Centrovanú loptu do šestnástky odrazila defenzíva Šamorína mimo nebezpečenstvo. Rohový kop pre domácich.

Ďalší rohový kop a opäť sa podarilo hosťujúcemu tímu aspoň zakončiť. Húska síce zasahovať nemusí, no istotne ho táto akcia hostí trochu vystrašila. Konkrétne to vyskúšal Krivokapić.

Ďalší rohový kop a opäť sa podarilo hosťujúcemu tímu aspoň zakončiť. Húska síce zasahovať nemusí, no istotne ho táto akcia hostí trochu vystrašila. Konkrétne to vyskúšal Krivokapić.

Záhradník sa dostal do zakončenia hlavou po centri od Csóku. Vyslal nebezpečné zakončenie ku pravej tyči, no nepochodil proti výbornému Húskovi! Ďalší rohový kop pre hostí.

important Záhradník sa dostal do zakončenia hlavou po centri od Csóku. Vyslal nebezpečné zakončenie ku pravej tyči, no nepochodil proti výbornému Húskovi! Ďalší rohový kop pre hostí.

Diviš sa trochu zlostí, no bude to jasný rohový kop v podaní hostí. K jeho realizácií pristúpi Csóka.

Diviš sa trochu zlostí, no bude to jasný rohový kop v podaní hostí. K jeho realizácií pristúpi Csóka.

Šamorínčania sa teraz držia za hlavu! Odrazenú loptu vyskúšal Krivokapić upratať do brány domácich, no z blízkej vzdialenosti z voleju trafil len brániaceho hráča domácich. Rohový kop pre Šamorín.

important Šamorínčania sa teraz držia za hlavu! Odrazenú loptu vyskúšal Krivokapić upratať do brány domácich, no z blízkej vzdialenosti z voleju trafil len brániaceho hráča domácich. Rohový kop pre Šamorín.

Rovisova lopta z rohového kopu padala do päťky, no Appiah ju odvrátil mimo pokutové územie svojho tímu.

Rovisova lopta z rohového kopu padala do päťky, no Appiah ju odvrátil mimo pokutové územie svojho tímu.

Odrazená lopta po centri do ohňa pristála na nohe Staša, ktorý ďalekonosným pokusom skúšal ohroziť bránu Horvátha. Hosťujúci brankár nemusel zasahovať, Stašov pokus letel nad brvno. Odkop od brány.

Odrazená lopta po centri do ohňa pristála na nohe Staša, ktorý ďalekonosným pokusom skúšal ohroziť bránu Horvátha. Hosťujúci brankár nemusel zasahovať, Stašov pokus letel nad brvno. Odkop od brány.

Kachút poslal k zemi protihráča pri postrannej čiare na ľavom krídle. Aj on bude napomenutý hlavným rozhodcom. Štandardka pre Liptovský Mikuláš.

Kachút poslal k zemi protihráča pri postrannej čiare na ľavom krídle. Aj on bude napomenutý hlavným rozhodcom. Štandardka pre Liptovský Mikuláš.

Postavenie mimo hry pískané proti domácemu tímu. Presne tak to videl čiarový rozhodca Poracký, ktorý prerušuje slušne rozbiehajúcu sa akciu Liptákov.

Postavenie mimo hry pískané proti domácemu tímu. Presne tak to videl čiarový rozhodca Poracký, ktorý prerušuje slušne rozbiehajúcu sa akciu Liptákov.

Stašova centrovaná lopta z rohového kopu pristála na hlave hostí. Appiah sa následne dopustil útočného faulu na hostí. Dokázal zbrzdiť rozbiehajúcu sa akciu Šamorína, no ak to urobí ešte raz, kartový trest ho neminie. Lopta pre hostí.

Stašova centrovaná lopta z rohového kopu pristála na hlave hostí. Appiah sa následne dopustil útočného faulu na hostí. Dokázal zbrzdiť rozbiehajúcu sa akciu Šamorína, no ak to urobí ešte raz, kartový trest ho neminie. Lopta pre hostí.

6