Verona s Dudom a Suslovom takmer zaskočila Neapol, favorit musel zápas otočiť

Na Štadióne Diega Armanda Maradonu sa schyľovalo k senzácii. Hostia išli do vedenia v 72. minúte po hlavičke Diega Coppolu, ktorý usmernil do brány center z priameho kopu v podaní Suslova. K štandardke prišlo po faule na Dudu.

Po vydarenej kombinácii však vyrovnal Cyril Ngonge a plný bodový zisk zaistil úradujúcim majstrom Kvaracchelia výstavnou strelou pod brvno spoza šestnástky.

SSC poskočilo v neúplnej tabuľke na siedme miesto, Verona je v zóne zostupu o skóre za Cagliari.

FC Turín remizoval so Salernitanou 0:0. Domáci tak zostali na desiatom mieste a sú o dva body za Fiorentinou.

Salernitana ukončila sériu piatich prehier a na poslednej priečke sa priblížila k hranici zostupu na päť bodov. V jej tíme chýbal pre zranenie Slovák Norbert Gyömbér.

Serie A - 23. kolo:

SSC Neapol - Hellas Verona 2:1 (0:0)

Góly: 79. Ngonge, 87. Kvaracchelia - 72. Coppola

/S. Lobotka hral do 84. minúty a dostal ŽK - O. Duda hral do 86. minúty, T. Suslov hral do 82. minúty, mal asistenciu a dostal ŽK/

FC Turín - US Salernitana 0:0

Tabuľka Seria A