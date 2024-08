La Remontada sa nekonala. Tréner vychválil 15-ročného rekordéra: Vo všetkom je výnimočný

V preklade zo španielčiny to znamená návrat a použilo sa to po pamätnej výhre Barcelony 6:1 s PSG v Lige majstrov. Španielsky klub, rovnako ako DAC, inkasoval vonku prehru 0:4.

"Netreba sa opúšťať, už s tým nič neurobíme. Bolí nás to, no treba ísť ďalej," povedal po zápase Milan Dimun.

"Vrátili sme sa do zápasu vyrovnávajúcim gólom. V šatni sme si vraveli, že dáme do toho všetko, no prišla tá nešťastná červená karta a penalta. Už to bolo ťažké dohrať," dodal.

Problém s presingom však v kabíne nie je jediný. Klub nezačal dobre ani Niké ligu, keď na trávniku Košíc remizoval 2:2.