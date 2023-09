Fanúšikovia Slovana odišli predčasne. Weiss vraví, že ho nemajú hodnotiť 16-ročné deti

Rovnako to pokračovalo aj počas pripraveného chorea domácich fanúšikov s nápisom "Tvoja kolíska a potom aj tvoj hrob" zo slávnej maďarskej básne a obľubenej piesne Szózat.

Transparent fanúšikov DAC pred zápasom so Slovanom Bratislava. (Autor: DAC 1904)

Nepríjemná premiéra pre Blackmana

Do hry sa v 67. minúte dostal aj neobľúbený hráč žlto-modrých tribún Cesar Blackman. Ten v minulosti pôsobil práve u vicemajstra, no v lete mu vypršala zmluva, novú nechcel podpísať a prešiel ku konkurentovi do Slovana.

Pre panamského reprezentanta to bola premiéra v MOL aréne od jeho odchodu.

Domáci fanúšikovia pri nástupe na ihrisko vítali piskotom a bučanie sprevádzalo každý dotyk Blackmanov s loptou.

"Cesar je dobrý futbalista. Dnes nesklamal. Od úvodu som sa však rozhodol pre Pauscheka aj preto, že som čakal reakciu publika. Zatiaľ je v poriadku, treba mu dať viac času na rozohranie," hodnotil tréner Slovana Vladimír Weiss st. na pozápasovej tlačovej konferencii.

Priebeh zápasu a a priebežné skóre sklamalo fanúšikov hostí. Tí približne v 68. minúte opustili tribúny MOL arény.