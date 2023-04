DAC prehrával už od tretej minúty, v početnej výhode predviedol obrat

Adrián Guľa, tréner DAC: "Kvalitný zápas na výborne pripravenej ploche, napriek počasiu. Fanúšikom ďakujem za podporu, dotlačili nás, aby sme otočili zápas. Ukázali sme mentalitu tímu. Vstup do zápasu nebol vydarený, rýchlo sme inkasovali. Tréner nás zaskočil dvoma krídelníkmi, vypojili aj náš pressing. Po 25. minúte sme ukázali kvalitu a silu a ukázali sme, ako vieme reagovať na náročné situácie. Hrali sme bez útočníka, Kalmár sa vrátil po chorobe, chýbal Krstovič, zranil sa Niarchos. Každý hráč však cíti, že je potrebný. Keď nastúpili striedajúci hráči, priniesli kvalitu a prišlo cenné víťazstvo. Gratulujem mužstvu a ďakujem fanúšikom."

Roman Skuhravý, tréner Podbrezovej: "V ťažkých podmienkach sme videli zaujímavý zápas. Vstúpili sme do neho výborne. Do 25. minúty sme hrali tak, ako sme plánovali. Potom sme záhadným spôsobom strácali lopty, nešli prihrávky a domáci sa dostali na koňa. V polčase sme si niečo povedali. Druhý mal dva kľúčové momenty. Šanca na náš druhý gól na začiatku a vyrovnávajúci gól, ktorý sme dostali. Domáci svojou kvalitou dali dva góly a vyhrali. Potom sme už nemali náboj na to, aby sme so zápasom niečo urobili. Gratulujem domácim a my sa z toho zápasu chceme poučiť. Takéto stretnutia sú pre nás veľmi dôležité."