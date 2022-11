Calzona sa úprimne tešil z hry Slovenska, v šatni bolo cítiť hnev

"Mrzí ma, že sme nezvíťazili a bola to remíza. Už som veril, že zápas je náš. Veľká časť stretnutia bola dobrá a miestami som mal vyslovene radosť z toho, ako chalani hrali. Som však spokojný s rastom. Je to dobré pre budúcnosť," uviedol Calzona na tlačovej konferencii.

Slováci vyhrávali v polovici štvrtkového prípravného zápasu na pôde Čiernej Hory o dva góly, no domáci sa dokázali vrátiť do zápasu.

Ďuriš mal poškodený ramenný kĺb, no vyšetrenia vylúčili zlomeninu . Vallo striedal pre tržnú ranu na nohe, bude však v nedeľu k dispozícii.

Zreľák išiel predčasne do šatne v nadstavenom čase, keď nesúhlasil s verdiktom hlavného rozhodcu Irfana Peljta o ruke v pokutovom území hostí. Práve ten viedol k druhému gólu Saviča.

"Mrzí ma aj to, že Adam Zreľák dostal červenú kartu," doplnil Talian k útočníkom.

Zároveň priznal, že podobný výkon pred duelom očakával a mužstvo podľa neho ide správnym smerom. Po futbalovej i mentálnej stránke:

"Dopadlo to tak, ako som očakával. Musíme si zvyknúť na fyzickú hru a ak dokážeme zlepšiť držanie lopty, určite uvidíte v budúcnosti pekné veci. Keď som sa vrátil do šatne, chalani boli zjavne nahnevaní. A to je paradoxne dobré. Vidím zmenu a budovanie tímového ducha."

Pod vedením Calzonu momentálne prebieha druhý reprezentačný zraz. Nový kormidelník prišiel na lavičku národného tímu v septembri a okrem duelu s Čiernou Horou absolvoval záverečné dva zápasy Ligy národov proti Azerbajdžanu (1:2) a Bielorusku (1:1).

V rámci tohto zrazu ho ešte čaká v nedeľu stretnutie s Čile, ktoré bude reprezentačnou rozlúčkou pre dlhoročného kapitána Mareka Hamšíka.

Výkop zápasu je naplánovaný o 13.30 h na Tehelnom poli.