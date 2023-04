Dvojgólový Rodrygo zariadil triumf Realu: Chceme ďalšiu trofej

LONDÝN. Futbalisti Realu Madrid postúpili tretíkrát za sebou do semifinále Ligy majstrov.

Londýnčania pôsobili aktívnym dojmom a prvýkrát pohrozili v 11. minúte, keď roztiahli hru do šírky a po centri Reecea Jamesa sa dostal k zakončeniu N'Golo Kante, ktorý však situáciu technicky nezvládol a jeho volej mieril mimo bránu.

Pre Rodryga to bol piaty gól vo vyraďovacej fáze Ligy majstrov, pričom všetky strelil proti anglickým tímom.

Dvadsaťdvaročný Brazílčan sa presadil aj v 80. minúte, keď bol na konci peknej kombinácie a po vyšachovaní obrany doklepol loptu do odkrytej brány.

"Hrali sme dobre a mali sme veľa šancí, určite viac ako Real. Futbal je však o ich využívaní a my sme to neurobili, čo nás mrzí. Sme sklamaní, ale dnes sme hrali dobre," uviedol pre portál uefa.com stredopoliar Chelsea Conor Gallagher.

Domácich mohol v závere prvého polčasu poslať do vedenia Marc Cucurella, ktorý však v stopercentnej príležitosti nechal vyniknúť brankára Thibauta Courtoisa.

"Stále si neviem vysvetliť, ako nás všetkých Liga majstrov núti reagovať a hrať, ale musím povedať, že je to naozaj veľmi špeciálne. Vždy, keď hrám, mojím jediným zámerom je pomôcť svojmu tímu. Teraz chcem hrať ďalej, strieľať góly a vyhrať ďalšiu trofej Ligy majstrov."

"Bol to zápas, v ktorom sme museli naozaj trpieť, aby sme vyhrali. Spočiatku nám robili problémy na ľavej strane, ale vyriešili sme to. Ku koncu sme podali veľmi komplexný výkon. V defenzíve sme boli mimoriadne pevní. Je to zaslúžený výsledok a všetci sme veľmi spokojní," povedal tréner Realu Carlo Ancelotti.

Lampard: Mali sme dobré šance

Chelsea prežíva mimoriadne náročné obdobie a pod vedením Lamparda neuspela už v štvrtom stretnutí za sebou. "The Blues" prehrali štyri zápasy v sérii prvýkrát od roku 1993.