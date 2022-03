Slavia nezvládla v Liberci jasnú výhodu a prehrala. Gól strelil Greššák

MFK Karviná - Sigma Olomouc 1:2 (0:1)

Góly: 51. Papadopulos - 5. GREŠŠÁK, 58. Navrátil

/P. Bajza odchytal celý zápas, R. Mikuš odohral celý zápas + ŽK - L. Greššák hral do 56. min a 1 gól, J. Chvátal hral celý zápas, M. Macík odchytal celý zápas/

Slovan Liberec - Slavia Praha 1:0 (1:0)

Gól: 14. Olayinka (vlastný), ČK: 20. Štetina (Liberec)

/M. Koscelník odohral celý zápas, L. Štetina hral do 20. minúty + ČK, Ľ. Tupta hral do 67. min, K. Mészáros a M. Stoch boli na lavičke náhradníkov - I. Schranz odohral celý zápas + ŽK, J. Hromada hral do 61. min/