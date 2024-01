Keď prišla ponuka, neváhal. Ravasovi v MLS sľúbili post brankárskej jednotky

BRATISLAVA. Slovenský futbalový brankár Henrich Ravas po pôsobení v Poľsku zamieril koncom roka 2023 do USA a chytať bude za klub New England Revolution zo súťaže MLS.

"V tom čase to bol ešte skorý proces a išlo čisto len o informáciu, že hľadajú brankársku jednotku a či by som mal záujem. Neváhal som. Povedal som áno, agent im dal moje meno a oni si na mňa spravili podrobný report.

Ostatné dve sezóny strávil v klube Widzew Lodž. "Mám rád výzvy, v Lodži som si vybojoval miesto a páčilo sa mi tam. Začínal som však pociťovať potrebu profesionálne sa už posunúť, začal som cítiť, že ak chcem napredovať, mal by som sa ísť do lepšej ligy, čo si myslím, že MLS je. Navyše New England Revolution chce bojovať o vyššie priečky a to sa mi veľmi pozdáva, chcem tímu k tomu dopomôcť.

Tiež musím spomenúť, že za posledné dva-tri roky predali dvoch brankárov do Premier League. Mladší už nebudem, takže keď takáto šanca prišla, nechcel som si ju nechať ujsť a v budúcnosti to ľutovať,“ pokračoval Ravas, ktorý v klube nahradí českého brankára Tomáš Vaclíka.