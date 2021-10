Benés sledoval z lavičky rekordnú prehru Bayernu. Zatmenie mysle, kajá sa favorit

"Je to šokujúce, išlo o kolektívne zlyhanie. Nemám na to vysvetlenie. Vieme, že v Gladbachu sa hrá ťažko a všetko, čo sa mohlo pokaziť, sa pokazilo," povedal člen predstavenstva klubu Hasan Salihamidžič pre televíziu ARD.

Bayern doteraz v národnom pohári prehral najvyššie 1:5 vo štvrťfinále v roku 1972 s Kolínom. Je to jeho najvyššia prehra v domácich súťažiach od decembra 1978, keď ho v Bundeslige deklasovala Fortuna Düsseldorf 7:1.

"Môžeme sa len ospravedlniť fanúšikom aj Gladbachu. S výnimkou Neuera sme všetci predviedli katastrofálny výkon. Ešte som nič podobné nezažil, nedokážem to pochopiť," dodal Thomas Müller.

Úradujúci nemecký šampión si môže napraviť reputáciu v sobotnom stretnutí 10. bundesligového kola na pôde Unionu Berlín. Mužstvu z hlavného mesta sa však na vlastnom štadióne darí, neprehral na ňom už 21 duelov za sebou vrátane remízy s Bayernom 1:1.

Drží sa na piatej priečke tabuľky, z prípadného ďalšieho zaváhania favorita môže profitovať Borussia Dortmund, ktorá za lídrom zaostáva o jediný bod a privíta Kolín.

"Mali sme zatmenie mysle, je náročné akceptovať to. Bol to úplne hrozný deň, mrzí nás, že sme tak veľmi sklamali našich fanúšikov. Musíme sa otriasť a napraviť to v sobotu," povedal Dino Toppmöller na oficiálnej klubovej stránke.

V pohári sa nedarilo ani bundesligovému Bayeru Leverkusen, ktorý na vlastnom štadióne podľahol druholigovému Karlsruhe 1:2. Kolínsky 1. FC zvíťazil na ihrisku VfB Stuttgart 2:0, slovenský stredopoliar Ondrej Duda nastúpil za hostí v 72. minúte. Fortuna Düsseldorf v základnej zostave s útočníkom Róbertom Boženíkom prehrala na trávniku Hannoveru 96 0:3.