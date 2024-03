V Nemecku majú vlastné Lipany. Treťoligista píše veľký príbeh, hrdina chcel plakať

BRATISLAVA. SAARBRÜCKEN. Keď futbalisti Lipian zdolali účastníka Niké ligy MFK Skalica a dostali sa do semifinále Slovnaft Cupu, na Slovensku sa hovorilo o prekvapení.

„Som hrdý na každého z nás, dali sme do toho všekto. Je to výnimočný úspech, netuším, čo sa dnes bude diať…,“ pre nemecké médiá vravel strelec víťazného gólu Kai Brünker.

Mönchengladbach dominoval takmer vo všetkých štatistikách. V držaní lopty vyhral 73 ku 27 percentám, na strely to bolo 14:10 pre favorita. Nič mu to však nakoniec nebolo platné.

Keď strelil víťazný gól, pozrel sa na tribúnu. Zbadal tam svoju sestru, švagra a svokru. „Mohol by som len plakať,“ koktal útočník v bujarých emóciách a chcel rozhovor ukončiť.

V druhom boji o finále sa stretnú líder nemeckej Bundesligy z Leverkusenu a štvrtý tím druhej ligy Fortuna Düsseldorf.

„Sme v semifinále? Nie. Povedal by som, že sme jednou nohou vo finále. Na to sa musíme zamerať. Bude to úžasný zápas. Vrchol pre každého futbalového romantika,“ uzavrel Kai Brünker, hrdina treťoligového Saarbrückenu.